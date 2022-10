Malore del comandante sul volo Vienna-New York: atterraggio di emergenza

Disavventura ieri pomeriggio per i passeggeri di un volo da Vienna (Austria) a New York JFK, NY (USA), partito dalla città austriaca intorno alle 16:30. Dopo il decollo, in fase di salita, il pilota ha avuto un malore e l’equipaggio è stato costretto a tornare indietro effettuando un atterraggio di emergenza sulla pista 34 circa 40 minuti dopo la partenza. Operazione avvenuta fortunatamente senza danni per i passeggeri. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco per controllare che la situazione del mezzo e dei passeggeri fosse tornata alla normalità. La compagnia aerea ha confermato che l’aereo è tornato a Vienna a causa di un problema medico che ha coinvolto un membro dell’equipaggio. Secondo le informazioni ricevute dall’Aviation Herald, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il membro dell’equipaggio era il primo ufficiale. Gravi disagi dunque per i passeggeri, in attesa di ripartire per lo scalo statunitense di New York JFK. Per quanto riguarda le condizioni di salute del comandante, si sa solo che è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”