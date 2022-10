(DIRE) Roma, 23 Ottobre – Santanchè, designata Ministra del turismo: “Con il primo CdM è iniziato nuovo capitolo della mia vita: orgogliosa ed emozionata per un incarico dal quale dipende il futuro di migliaia di persone impiegate nel settore del turismo.

Tanta voglia di lavorare per il bene della Nazione, darò il massimo per non deludere italiani”, scrive su Twitter la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. (Tar/ Dire) 17:20 23-10-22