Ucraina. Mattarella: Pace data per scontata in UE, ora fragile

(DIRE) Roma, 23 Ott. – “La sfida è sempre la stessa: realizzare con perseveranza percorsi di pace, attraverso un impegno collettivo della comunità internazionale che valorizzi il dialogo, i negoziati, il ricorso alla diplomazia in luogo delle armi”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’Incontro Internazionale ‘Il grido della pace.

Religioni e culture in dialogo’, osservando che “si tratta di un lavoro faticoso, che richiede cura e opera paziente, perché la pace è tale soltanto se porta con sé l’antidoto contro l’insorgere di nuove guerre, se è sostenibile nel tempo e ampiamente condivisa. È un patrimonio che in Europa abbiamo dato per scontato e di cui oggi ci viene, invece, drammaticamente ricordata la fragilità”, conclude. (Tar/ Dire) 17:46 23-10-22