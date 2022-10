USA, crisi economica anche nell’America ricca

20:00 – La crisi economica colpisce anche la ricca America. I centri commerciali delle medie città americane, spesso grandi, a volte occupano superfici di oltre 250 mila mq dove si posizionano circa 400/450 brand differenti. Dai negozi di moda come Primark, Ralph Lauren, H&M o di lusso (Gucci, Jimmy Choo, Bulkgari, Louis Vuitton, Cartier), ai grandi magazzini del peso di Bloomingdale’s, per finire con business legati allo sport, alla casa o all’arredo. Intorno i grandi ipermercati come Costco (quello delle confezioni gigantesche) e Walmart.

Insomma un mondo di possibilità per fare quello che più piace agli americani, e cioè consumare. Nonostante le prime difficoltà per un’inflazione crescente e una sempre più vicina recessione i consumatori stanno continuando a comperare, forti dei soldi risparmiati nella pandemia e soprattutto garantiti da un vivace mercato del lavoro.

A questo proposito il tasso di disoccupazione è del 3,5%, il più basso degli ultimi 50 anni. Non a caso Joe Biden ha ripetuto più volte che “Abbiamo creato 10 milioni di posti di lavoro. La disoccupazione è al secondo tasso più basso nell’intera storia degli Stati Uniti”.

I posti di lavoro, infatti, sono il doppio delle offerte disponibili rispetto ai disoccupati. Prima della pandemia il lavoro c’era e tanto, ora si è tornati a quei livelli. Il problema più grosso adesso è l’inflazione, dal 2% a quasi il 10%. Gli ultimi dati indicano un 8,2%. Durante la pandemia la Fed ha immesso liquidità.