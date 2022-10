Bisceglie (Bt): sequestrati 107 grammi di cocaina. Eseguito un arresto

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che militari appartenenti alla Compagnia di Trani hanno sottoposto a sequestro 107 grammi di cocaina, traendo in arresto un soggetto per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, nei giorni scorsi, a Bisceglie (Bt), nell’ambito del controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle hanno fermato un soggetto alla guida di un motociclo, sebbene lo stesso, tramite una manovra elusiva, avesse tentato di sottrarsi al controllo.

All’esito della conseguente perquisizione, i finanzieri hanno riscontrato la detenzione da parte dell’uomo di un involucro contenente la sostanza stupefacente che, a seguito di appositi test rapidi, si è rivelata essere di tipo cocaina e, di conseguenza, posta sotto sequestro.

Il soggetto è stato quindi arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Trani. Sono attualmente in corso, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trani, indagini per risalire alle fonti di approvvigionamento ed a eventuali complici dell’attività illegale.

Il risultato conseguito è espressione del presidio del territorio svolto costantemente dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta a tutela della legalità ed al contrasto ai fenomeni criminosi connotati da maggiore pericolosità sociale.