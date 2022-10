Colombia, nuove proteste contro riforma fiscale di Petro

10:00 – Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nelle principali città della Colombia, per protestare contro il progetto di riforma fiscale del Governo di Gustavo Petro. Vestiti di bianco e sventolando bandiere tricolori, i colombiani si sono mobilitati per la seconda volta al grido di “basta Petro”, che ha giurato il 7 agosto come primo presidente di sinistra nella storia del Paese.

“Oggi chiediamo al governo di tenere conto del settore produttivo del Paese, di capire che la riforma fiscale non è necessaria nel modo in cui la stanno facendo“. Questo è quanto affermato da Alvaro Patricio, imprenditore che ha partecipato alla protesta di Bogotà.

Il progetto di riforma fiscale del Governo Petro mira a tassare maggiormente le classi più abbienti per finanziare con nuove risorse i programmi sociali contro la povertà e la disuguaglianza. (Fonte Rainews)