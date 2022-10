Governo. Gelmini: Passaggio consegne con Calderoli, non riparta dal via

(DIRE) Roma, 24 Ott. – “Buon lavoro a Roberto Calderoli, mio successore al Dipartimento per gli Affari Regionali. Su dossier ancora aperti, come l’autonomia, non si riparta dal via, ma dal lavoro fatto finora con Regioni, Province e Comuni. Gli enti locali sono fondamentali per disegnare- anche grazie al Pnrr- l’Italia di domani”.

Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, vicepresidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato, in occasione del passaggio di consegne con il nuovo ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. (Tec/ Dire) 19:05 24-10-22