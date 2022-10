Ponte Stretto. Salvini: Ora non farlo costa più che farlo

(DIRE) Roma, 24 Ott. – “Far partire entro 5 anni i lavori del Ponte sullo Stretto? E’ uno dei miei obiettivi. Ora costa più non farlo che farlo, come è stato per la Tav. Un eventuale cantiere creerebbe più di 100mila posti di lavoro stabili”. “Il ministero delle infrastrutture si occupa di terre e mare. Il ministero del mare toglierà i porti alle Infrastrutture? Assolutamente no”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, a Porta a Porta stasera su RAI 1. (Sor/ Dire) 18:42 24-10-22