Reggio Calabria. Successo per “Echi di Napoli”

Ieri nel tardo pomeriggio si è tenuta la seconda esibizione della stagione concertistica dell’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria. Come da programma, illustrato durante il concerto inaugurale, ieri presso l’Accademia Flautistica di Reggio Calabria i musicisti si sono esibiti in “Echi di Napoli”.

Un percorso della musica partenopea a cavallo dei vari secoli che hanno contraddistinto il mondo sonoro di Napoli. A esibirsi sull’elegante palcoscenico dell’Accademia, che ha registrato il sold-out, i solisti della Nuova Scarlatti di Napoli diretti dal Maestro Gaetano Russo ed il soprano Chiara Polese.

Il pubblico, molto partecipe, ha gradito a tal punto i brani da chiedere per l’ultimo, Cicerenella, antica tarantella dalle folkloristiche evocazioni, addirittura un doppio bis. Che ha accompagnato con un ritmico ed emozionante battito delle mani.

Alla fine applausi a scena aperta per diversi minuti e complimenti a pioggia per i musicisti e per la soprano. Ancora un’esibizione di prestigio ed un annunciato successo per l’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria sempre attenta anche nella scelta degli ospiti da proporre alla platea locale.

