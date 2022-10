Ucraina. Presidente africano a Putin: parli con fratello Zelensky

(DIRE) Roma, 24 Ott. – Portare un “messaggio di pace” al presidente russo Vladimir Putin, affinchè possa “parlare con suo fratello Volodymyr Zelensky”, omologo ucraino. E’ parte della missione in Russia del presidente di turno della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas), il capo di Stato della Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo, stando a quanto affermato da lui stesso alla stampa. Nel corso del suo viaggio in Europa orientale il leader africano si recherà nei prossimi giorni anche a Kiev. La missione di Embalo segue di meno di un mese una dieci giorni di tour in Africa – Senegal, Ghana, Costa d’Avorio e Kenya – del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Embalo è inoltre secondo capo di Stato a recarsi in Russia dall'inizio dell'offensiva in Ucraina, lo scorso febbraio, dopo il presidente senegalese Macky Sall, che è andato a Mosca nelle vesti di presidente di turno dell'Unione Africana (Ua). "Vado come attuale presidente dell'Ecowas per spiegare a Putin che è importante parlare di pace, perché il mondo è molto turbato", ha affermato Sissoco commentando il viaggio, secondo quanto riferito dall'emittente Radio France Internationale (Rfi). "Gli porto un messaggio di pace e gli dirò che importante parlare con suo fratello Zelensky", ha proseguito il capo di Stato. Secondo l'agenzia russa Ria Novosti, che cita una nota del Cremlino, al centro dei colloqui fra Sissoco e Putin ci saranno anche le prospettive di cooperazione fra la regione e la Russia, anche in vista del secondo vertice Russia e Africa, previsto nel 2023. Dieci giorni fa, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 19 Paesi africani si sono astenuti dal votare un risoluzione di condanna dell'annessione russa di quattro territori ucraini, avvenuta tramite referendum ritenuti non validi da buona parte della comunità internazionale.