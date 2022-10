Brasile, ex deputato spara sulla polizia per evitare l’arresto

09:45 – Un ex deputato del Governo Brasiliano, ha sparato diversi colpi di fucile e lanciato delle granate contro gli agenti di Polizia federale che volevano arrestarlo.

La Corte Suprema, nella giornata di sabato 22 Ottobre, aveva deciso di portare l’uomo in prigione revocando i domiciliari a cui era sottoposto da Gennaio. Il politico, con precedenti per corruzione e riciclaggio di denaro, scontava una pena per attacchi alla democrazia dall’agosto del 2021. A seguito di pesanti insulti nei confronti di una collega del Supremo Tribunale Federale, il giudice Alexandre Moraes dispose nuovamente il ritorno in cella per l’ex politico.

Non appena gli agenti federali si sono presentati al suo domicilio per arrestarlo, l’uomo ha reagito aprendo il fuoco contro le forze dell’ordine. Secondo i quotidiani brasiliani, l’uomo esplose 20 proiettili e 2 granate, ferendo due agenti che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. (Fonte SkyTG24)