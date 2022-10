L’estate in Calabria non è ancora finita, siamo a fine Ottobre e nelle spiagge possiamo notare come la stagione estiva continui, per via delle temperature fuori stagione. La colonna di mercurio è arrivata a segnare 27 gradi.

Non solo calabresi, ma molti turisti approfittando della “bella stagione” hanno deciso di prolungare le loro vacanze, per via dei lidi ancora aperti. L’autunno sembra non arrivare in Calabria e in altre zone del sud Italia (Fonte: Ansa.it).

AO