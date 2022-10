Energia. Caro-bollette, sindaco Palermo: spiegherò difficoltà al governo

(DIRE) Palermo, 25 Ott. – “Il rialzo esponenziale delle bollette e, in generale, il caro costi stanno generando una nuova emergenza economica, dopo quella causata dalla pandemia, mettendo a dura prova le famiglie e le attività commerciali e togliendo ossigeno soprattutto alle piccole imprese”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in merito alla manifestazione di oggi nel capoluogo siciliano contro il caro-bollette.

“Questa mattina, nel corso della manifestazione che si è svolta in città, l’Amministrazione ha ascoltato i partecipanti al corteo che hanno manifestato il proprio grido di dolore per il caro bollette – ha aggiunto – e il mio impegno, come sindaco di Palermo, sarà quello di rappresentare la difficile situazione economica al governo regionale e a quello nazionale, consapevole dello sforzo che stanno facendo molti esercenti e molte famiglie per resistere all’incremento dei costi”. (Com/Red/Dire) 18:40 25-10-22