Rinnovare la promessa di matrimonio davanti a Dracula? Al Castello di Lunghezza per Halloween anche l’amore è da paura!

Il Conte Dracula è tornato con una missione curiosa e speciale. Al Castello di Lunghezza, in occasione del Fantastico Mondo del Fantastico versione Halloween, il vampiro più celebre della letteratura ha deciso di venire con la sua sposa, la pallida compagna Vampirella, per mostrare il suo lato buono e romantico ed invitare i genitori dei piccoli visitatori a rinnovare la loro promessa d’amore per dare il buon esempio ai figli. Insomma un “patto di sangue” per confermare che l’amore è il sentimento più importante di tutti e con quello si può sconfiggere qualsiasi paura. Se volete rinnovare la vostra promessa e divertirvi in maschera per vivere in famiglia il vostro “momento speciale” chiamate lo 06/ 2262880. Due giornate ricche di divertimento quelle che il 30 ottobre e l’1 novembre aspettano gli amanti del genere fanta – horror, perché al Castello la paura è un pretesto per stare insieme in allegria. Tra un esercito di streghe, maghi, fantasmi, zombies, zucche animate, si potrà partecipare al rito delle streghe, assistere agli esperimenti del Dott. Frankenstein, mentre i più audaci potranno visitare il villaggio fantasma. Jack O’ Lantern farà rivivere la leggenda di Halloween al campo delle zucche e il Cavaliere senza testa combatterà contro il mostro del castello, ma non mancheranno principesse e supereroi pronti, come sempre, a far rivivere le storie de cuore che hanno accompagnato i grandi e che entusiasmano e più piccini. E per un saluto speciale anche Babbo Natale sarà presente per il suo Nat-Halloween. Info www.fantasticomondo.it.

Comunicato Stampa