TLC. Problemi con Whatsapp, impennata di segnalazioni disservizi

(DIRE) Roma, 25 Ott. – Le segnalazioni degli utenti indicano che ci sono problemi con WhatsApp, la popolare app di messaggistica della famiglia Meta-Facebook. Da stamane, poco prima delle 9.00, si sono moltiplicati i disservizi, messaggi che non partono e chat mute, il famigerato ‘orologino’ a indicare che qualcosa non va.

A seguire, chi è arrivato in ufficio ha trovato anche la versione desktop via web inutilizzabile. Sul sito Downdetector di Ookla, dalle 8.53 alle 9.23 le segnalazioni di problemi sono passate da 2 a 21.592. Downdetector segnala un incidente solo quando il numero di segnalazioni di problemi è significativamente superiore al volume tipico per quell’ora del giorno.

Le segnalazioni sono diffuse pressoché uniformemente in tutta Italia, con una distribuzione minore al Sud e in Sardegna e nel nord est. Il 76% dei disservizi comunicati a Downdetector riguardano l’invio di messaggi.

