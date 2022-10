Burkina Faso. Al via reclutamento volontari “difesa nazionale”

(DIRE) Roma, 26 Ott. – Al via in Burkina Faso il reclutamento di migliaia di “volontari per la difesa nazionale”, civili chiamati ad “affiancare” le forze armate nel contrasto ai gruppi armati che controllano ampie zone del Paese. Il provvedimento, annunciato in settimana, è firmato da Boukare Zoungranà, comandante della Brigata di sorveglianza e difesa patriottica. L’obiettivo, si riferisce nel documento, è reclutare circa 35mila volontari. Il loro compito, al fianco dell’esercito, sarebbe “proteggere le popolazioni e i beni nei loro Comuni di origine”.

In Burkina Faso operano gruppi armati, perlopiù di matrice islamista, che dal 2015 hanno provocato centinaia di migliaia di sfollati. Solo quest’anno, in conseguenza della crisi militare e sociale, nella capitale Ouagadougou si sono verificati due colpi di Stato guidati da ufficiali dell’esercito. Il mese scorso 28 organizzazioni non governative internazionali presenti in Burkina Faso hanno denunciato che nel Paese almeno una persona su dieci ha dovuto lasciare la propria casa per via delle violenze. Le persone in condizione di insicurezza alimentare “grave” sarebbero poi raddoppiate in un solo anno, superando quota 600mila. (Vig/Dire) 10:30 26-10-22