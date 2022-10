Covid. Bollettino: in Italia 35.043 nuovi casi e 93 decessi

(DIRE) Roma, 26 Ott. – Sono 35.043 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 48.714) e 93 i decessi (ieri 120) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 178.846 vittime e 23.408.393 casi da inizio pandemia. Sono invece 57.034 (ieri 22.923) le persone dimesse/guarite, per un totale di 23.443.429. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 216.735 (ieri 297.268), con un tasso di positività, ieri pari al 16,4%, che oggi è in leggero calo al 16,2%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione delle terapie intensive (-5, per un totale di 227) e dei ricoveri ordinari (-87, per un totale di 7.019). (Fde/ Dire) 16:49 26-10-22