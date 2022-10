Covid. Meloni: Fatte scelte senza evidenze ma scienza non è religione

(DIRE) Roma, 26 Ott. – “Sono d’accordo con Lorenzin, sul valore della scienza per questo non la confondiamo con la religione. Quello che contestavamo è che non ci fossero evidenze scientifiche con le decisione che si prendevano.

Sull’efficacia del vaccino non tutta la comunità scientifica era d’accordo ma era d’accordo sul fatto che ai giovani facesse bene lo sport e noi abbiamo impedito loro di farlo”. Così’ la premier Giorgia Meloni durante le repliche in Aula a Palazzo Madama per la fiducia. (Uct/ Dire) 18:11 26-10-22