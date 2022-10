Energia. Meloni: Sbloccare procedure per realizzazione rigassificatore Gioia Tauro (RC)

(DIRE) Roma, 26 Ott. – “Sulle misure per affrontare il caro energia credo ci si debba adoperare per sbloccare procedure ferme da lustri che, se non fossero state bloccate da una burocrazia cieca e da un visione ideologica francamente incomprensibile, oggi non costringerebbero a realizzare il rigassificatore con procedure di urgenza e gravosi impatti sui territori.

Penso al rigassificatore di Gioia Tauro per il quale, come ha ricordato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, basta un Dpcm che lo dichiari opera strategica per ripartire, realizzando un impianto in grado di processare da 12 a 16 miliardi di metri cubi di Gnl l’anno ed iniziare così a costruire nel nostro Sud un hub energetico, nazionale ed europeo”. Così’ la premier Giorgia Meloni durante le repliche in Aula a Palazzo Madama per la fiducia. (Uct/ Dire) 19:50 26-10-22