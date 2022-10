(DIRE) Roma, 26 ott. – “La riforma della giustizia è una priorità irrinunciabile”. Così Silvio Berlusconi, nelle dichiarazioni di voto a Palazzo Madama in vista del voto di fiducia del Senato al governo Meloni. L’ex premier lo dice “per una questione non solo di durata ragionevole dei processi ma soprattutto per una questione di civiltà e di libertà. Una riforma davvero garantista, non contro la magistratura ma per il diritto, per l’equità e per la libertà”. (Sor/Dire) 19:27 26-10-22