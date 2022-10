Governo. Berlusconi in Senato, rilegge suo intervento

(DIRE) Roma, 26 Ott. – Silvio Berlusconi segue la replica di Giorgia Meloni dai banchi di Forza Italia in Senato. L’ex premier, arrivato a palazzo Madama alle 17, è seduto in seconda fila tra Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri. Ha in mano i fogli stampati col suo discorso.

Li rilegge, ogni tanto fa una piccolissima correzione. Tra i primi ad alzarsi per salutarlo i ministri azzurri: Bernini, Tajani, Zangrillo. Mentre Meloni parla Berlusconi segue con atrenzione, ma non applaude praticamente mai. Da lontano manda un cenno di saluto al ministro della Giustizia Carlo Nordio, seduto ai banchi del governo, che ricambia con la mano e con un sorriso. (Anb/ Dire) 18:15 26-10-22