Governo. Meloni: Su energia stop a speculatori e interventi contro emergenza

(DIRE) Roma, 26 Ott. – “Sull’energia ritenevo di averne parlato abbondantemente ma ci torno volentieri: per contrastare questa situazione si debba lavorare sul contrasto alla speculazione. Prima di cercare nuove risorse la priorità è fermare gli speculatori”. Così’ la premier Giorgia Meloni durante le repliche in Aula a Palazzo Madama per la fiducia. “Il secondo livello è l’emergenza.

Bisogna lavorare a interventi per aiutare imprese e famiglie recuperando risorse dagli extra profitti e credo che questa sia una norma che va riscritta. Abbiamo bisogno però di interventi strutturali. Non è possibile che l’Italia fondi le proprie politiche energetiche sulle intuizioni di Enrico Mattei, penso che le risorse nazionali vadano ottimizzate come chiede l’Europa”. (Sor/ Dire) 17:55 26-10-22