Terremoto magnitudo 5.1 in California

09:15 – Un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito l’area della baia di San Francisco alle 11:41 del 25 Ottobre, secondo il servizio geologico degli USA.

L’USGS afferma che il terremoto è avvenuto a 12 miglia ad est di San Jose, sulla faglia di Calaveras a circa 14 chilometri da Seven Trees. L’ipocentro è stato pari a 6.9 Km di distanza.

Una scossa di assestamento è stata registrata e segnalata alle 11:47. Fortunatamente non ci ci sono danni alle infrastrutture o feriti secondo i funzionari di polizia di San Jose, che dichiarano di non aver ricevuto segnalazioni. I Funzionari del BART si aspettano un ritardo di 10 o 15 minuti dei treni per il controllo dei binari.