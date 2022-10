Trasporti. Torna Frecciarossa notturno tra Milano e Calabria

(DIRE) Reggio Calabria, 26 Ott. – Tornano i treni Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria in occasione delle partenze per i ponti di Ognissanti e dell’Immacolata. Nelle giornate del 28 ottobre, 1 novembre e 7 dicembre, sei nuovi collegamenti di Trenitalia (gruppo Fs) permetteranno di raggiungere da Milano la Calabria con il comfort e i servizi Frecciarossa, viaggiando di notte e arrivando al mattino seguente. Il Frecciarossa notturno partirà da Milano Centrale alle 21:20, con arrivo a Reggio Calabria alle 8:18 della mattina seguente.

La partenza da Reggio Calabria è invece fissata alle 22:19, con arrivo a Milano alle 8:50 del giorno dopo. Il collegamento di ritorno per il ponte dell’Immacolata, previsto l’11 dicembre, verrà inserito successivamente nei canali di vendita con il completamento dell’offerta invernale. Per raggiungere la Sicilia, inoltre, è possibile usufruire delle navi veloci di Blujet (gruppo Fs) in connessione con il Frecciarossa da Villa San Giovanni. (Com/Red/Dire) 10:29 26-10-22