Ucraina. Gentiloni: Agenzia dogane fondamentale per esportazioni

(DIRE) Roma, 26 Ott. – “Il lavoro dell’Autorità doganale è fondamentale per la tutela della sicurezza e della salute dei nostri cittadini e per mantenere alta la fiducia nel mercato unico”. Lo ha detto il commissario europeo Paolo Gentiloni, intervenendo in video collegamento alla presentazione della relazione annuale dell’Agenzia delle dogane e monopoli.

“Le autorità doganali si sono trovate in prima linea nelle sfide imprevedibili ed epocali come la pandemia e la guerra in Ucraina”, ricorda Gentiloni. “Durante la pandemia hanno contrastato non solo le frodi, ma permesso l’arrivo di mascherine certificate e favorito la circolazione dei vaccini”. L’autorità “ha lavorato senza sosta, spesso in condizioni difficili, e so che alcuni funzionari hanno pagato il prezzo più alto, e il mio pensiero va alle loro famiglie”.

Con la guerra le agenzie doganali “lavorano anche per facilitare l’arrivo dei profughi e l’invio degli aiuti umanitari.

Il vostro lavoro è fondamentale per i ‘corridoi di solidarietà’, e consentire così all’Ucraina di esportare i cereali e ricevere gli aiuti di cui necessita. Solo a settembre più del 60% delle esportazioni dell’Ucraina sono state effettuate grazie a questi corridoi di solidarietà e a procedure doganali più rapide”.

