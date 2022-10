20.10 – Un 46enne è stato fermato con l’accusa di aver accoltellato 5 persone all’intero del centro commerciale di Assago nel milanese. Dei cinque soggetti feriti tre sarebbero in condizioni più preoccupanti, tanto da essere trasportati in ospedale in elisoccorso. Allo stato dei fatti al momento si esclude l’ipotesi di un atto terroristico. L’uomo ritenuto al momento responsabile del gesto al centro commerciale Milano Fiori di Corsico è stato fermato dai Carabinieri.

