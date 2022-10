Covid. Calabria, Gimbe: nell’ultima settimana -13,1% nuovi casi

(DIRE) Reggio Calabria, 27 Ott. – In Calabria, nella settimana dal 19 al 25 ottobre si è registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (547) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-13,1%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (14,7%) e in terapia intensiva (3,6%) occupati da pazienti Covid-19.

È quanto riporta il report della fondazione Gimbe sulla diffusione e contenimento del Coronavirus nelle regioni italiane. Questo l’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Cosenza 322 (-20,4% rispetto alla settimana precedente), Catanzaro 291 (-4,5% rispetto alla settimana precedente), Vibo Valentia 206 (-13% rispetto alla settimana precedente), Reggio di Calabria 205 (-2,5% rispetto alla settimana precedente), Crotone 163 (-15,7% rispetto alla settimana precedente). (Mav/Dire) 12:55 27-10-22