Francoforte, aereo atterra con un cadavere nel vano carrello

Nel vano carrello di un aereo il cadavere di un clandestino. L’aereo era atterrato a Francoforte poche ore prima proveniente dall’Iran

Ancora una vittima nella fuga disperata da guerra e povertà. Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani nel vano carrello di un aereo proveniente dall’Iran. Il volo era atterrato alle 05:30 di mattina a Francoforte ed era partito dalla capitale iraniana, Teheran, durante la notte. Gli operai hanno trovato il corpo durante il successivo controllo nell’hangar intorno alle 10:30, si legge nel rapporto dell’autorità portuale. Il contesto non è ancora chiaro: la polizia che conferma la morte di un “passaggio clandestino” senza specificarne l’età ed il sesso, ha avviato le indagini del caso. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, oltre la tragedia umana, quello che è successo indica una grave violazione della sicurezza negli aeroporti. Negli ultimi anni, diversi clandestini, tra cui adolescenti africani, hanno provato a fuggire nello stesso modo dai loro Paesi. Le temperature scendono a -50° tra i 9 e i 10mila metri, altitudine alla quale volano gli aerei di linea. Le custodie del carrello di atterraggio non sono né riscaldate né pressurizzate.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”