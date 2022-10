Iran: le rivolte aprono le strade verso il terrorismo

Continuano le manifestazioni in nome di Masha Amini per le strade dell’Iran; il popolo non si ferma nemmeno davanti alla repressione messa in atto dalle forze dell’ordine. Nella giornata di ieri, tantissime persone si sono recate presso la tomba della giovane ragazza.

Il Presidente Iraniano, Ebrahim Raisi, ha dichiarato: “L’intenzione del nemico è quella di interrompere i progressi del Paese, e quindi queste rivolte aprono la strada al terrorismo”. Parole pronunciate dopo l’attacco rivendicato dall’Isis al mausoleo di Shiraz, dove vi sono stati 15 morti. (Fonte:Ansa.it)

AO