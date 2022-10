Reggio Calabria, 36° Mediterranean Cup: dal 29 Ottobre al 1° Novembre 2022 divieto di sosta in Via Giunchi e in Rada delle Mura Greche

Il Comitato Organizzatore della 36° Mediterranean Cup, ritiene necessario avvisare la cittadinanza che nei giorni che vanno dal 29 Ottobre al 1° Novembre 2022 vi è divieto di sosta con rimozione delle auto in via GIUNCHI e in RADA DELLE MURA GRECHE.

Tale divieto è reso necessario per consentire un adeguato spazio e permettere, in occasione della Mediterranean Cup, le manovre di scarico e carico delle imbarcazioni, vista la presenza di numerosi atleti con il seguito di carrelli stradali.

Ringraziamo i cittadini per la collaborazione, per evitare intralci alla regata e consentire un sereno svolgimento della manifestazione.