Riparte per il quinto anno consecutivo  il Progetto Biesse” Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”

Venerdi 28 Ottobre ore 11.00 istituto comprensivo Montebello jonico, con noi la Preside dell istituto scolastico Margherita Sergi, il Sindaco di Motta San Giovanni Giovanni Verduci il Sindaco di Montebello jonico Maria Fot. ed il Presidente del Tribunale per I Minorenni di Catania il Giudice Roberto Di Bella che si confronterà con gli studenti . Questa la prima tappa annuncia la Presidente dell’associazione Culturale Bene Sociale Biesse Bruna Siviglia- per poi proseguire in tantissime scuole d’Italia , il 17 novembre seconda tappa al Liceo Classico Tito Livio di Milano.

Il Progetto si concluderà nel mese di maggio con la consueta cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti- borse di studio intitolate a vittime Innocenti delle mafie.

Tutte le scuole sono invitate a partecipare al concorso nazionale indetto dall’associazione inerente il percorso Liberi di Scegliere con la realizzazione di un elaborato o di un cortometraggio della durata di dieci minuti.

Un ponte unico tra nord e sud conclude Siviglia- grazie al grande lavoro del Giudice Roberto Di Bella che con Liberi di Scegliere non solo ha rivoluzionato la Giustizia Minorile ma ha dato la possibilità ai tanti giovani di poter vivere una vita nuova .