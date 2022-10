Uganda: i medici chiedono il lockdown per la capitale

A Kampala, la capitale dell’Uganda, i casi di ebola sono aumentati a dismisura. Il Presidente della Associazione medica ugandese Samuel Oledoha chiede fortemente di adottare delle misure più esigenti per contrastare l’epidemia. Queste le sue parole: “Kampala dovrebbe avere restrizioni di movimento, chiudiamo Kampala quando siamo ancora in tempo.Prima chiudiamo Kampala, meglio è”. Il Dottore è preoccupato, pensa che il paese potrebbe cadere in una vera e propria pandemia, se il governo non agisce il prima possibile. Il ministero della Salute Ugandese ha rilevato che per ora sono 95 i casi di ebola, e 28 i morti nel paese in tutto. (Fonte: Ansa.it)

AO