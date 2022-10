Acciaio, Potenti (Lega): Interesserò ministro Urso su futuro Piombino

“Ieri mattina ho accolto l’invito delle sigle sindacali dei lavoratori Jsw. C’è attesa nella comunità di Piombino per sapere quale importanza strategica verrà attribuito al sito di Piombino nella siderurgia nazionale. Come parlamentare del territorio, in sinergia con la collega deputata Chiara Tenerini, ho dato la mia disponibilità a prendere contatto con il nuovo Ministro del Mise, Adolfo Urso per aprire un dialogo immediato con i lavoratori che possa dare loro un’idea dell’indirizzo politico con cui il nuovo governo intende gestire il dossier acciaio”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti , senatore toscano della Lega-Salvini Premier.