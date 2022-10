Alla fine Twitter è di Elon Musk

Dopo mesi e mesi, Elon Musk ce l’ha fatta, ha comprato Twitter per 44 miliardi di dollari.

Il nuovo proprietario, ha comunicato il suo nuovo acquisto sul suo profilo personale, twittando: “l’uccello è libero”.

Musk aveva tempo fino al 28 Ottobre 2022 per acquistare del tutto il famoso social, evitando così una battaglia con l’azienda.

Un investimento che va avanti da Gennaio 2022; Musk aveva cominciato a fare acquisti regolari di azioni, accumulando a metà Marzo il 5% dell’azienda.

Questo è ciò che ha scritto Musk su twitter: “Il motivo per cui ho acquisito Twitter è perché è importante per il futuro della civiltà avere una piazza cittadina digitale comune, dove un’ampia gamma di opinioni può essere discussa in modo sano, senza ricorrere alla violenza. Attualmente c’è un grande pericolo che i social media si spezzino in camere d’eco di estrema destra e di estrema sinistra che generano più odio e dividono la nostra società”. (Fonte: rainews.it)

