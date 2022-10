Governo. Gasparri (FI): Basta con pericoloso clima di intolleranza

(DIRE) Roma, 28 Ott. – “Lascia sgomenti e preoccupa il clima di odio che in questi giorni, dalle università alle piazze passando naturalmente per la rete e i social si sta diffondendo. Nei giorni scorsi ho presentato una interrogazione sui fatti dell’Università La Sapienza e oggi leggo che associazioni di sinistra pubblicano sui loro social manifesti con la mia foto e quella di altri esponenti del centrodestra ‘a testa in giù’, annunciando poi una ‘resistenza feroce’. Si tratta di una forma di intolleranza che non può più essere accettata e alimentata, con il rischio che sfoci in episodi gravi.

Per questa ragione ho scritto alle autorità competenti affinché vigilino su quanto sta accadendo e pongano fine alle iniziative di chi continua a parlare di diritti ma non rispetta quelli altrui e non riconosce la legittimazione del voto popolare che ha sancito la vittoria del centrodestra alle ultime elezioni.

Noi comunque andremo avanti e non ci faremo certo intimidire da una minoranza violenta e realmente intollerante”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato. (Com/Sor/ Dire) 12:30 28-10-22