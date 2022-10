Roma, Teatro Golden: grande successo per lo spettacolo “E’ cosa buona e giusta”

Applausi e risate al debutto del bravissimo Michele La Ginestra al Teatro Golden con lo spettacolo “E’ cosa buona e giusta” con Ilaria Nestovito, Alessandro La Ginestra, Ilaria Mariotti, Alessandro Buccarella, in scena fino al 6 novembre 2022

Grandi consensi per Michele La Ginestra, protagonista al Teatro Golden dello spettacolo “E’ cosa buona e giusta”, in scena fino al 6 novembre. Una speciale nota di merito anche al cast giovanissimo, Ilaria Nestovito, Alessandro La Ginestra, Ilaria Mariotti, Alessandro Buccarella, che lo ha accompagnato in questa commedia dove il protagonista si trova a appunto a fare i conti con le problematiche giovanili, alle quali non sembra trovare risposta, se non confrontandosi col passato. Le esperienze quotidiane che i genitori si trovano ad affrontare con i propri ragazzi, scontrandosi con la nuova realtà influenzata dalla tecnologia che ha cambiato il nostro modo di vivere, di approcciarci sia in amore che in amicizia, nelle prospettive lavorative.

Cercando di trovare delle soluzioni per abbattere la barriera tra genitori e figli, ma anche tra docenti e allievi, La Ginestra (attraverso vari ruoli) si fa trasportare in un viaggio nel passato e proprio i suoi vecchi ricordi coinvolgeranno i ragazzi grazie ai bellissimi racconti, in un mix tra esperienza e saggezza.

Platea entusiasta, trascinata dalla musica coinvolgente e dalle fantastiche coreografie, nella quale sono intervenuti anche numerosi personaggi dello spettacolo, accolti dal direttore artistico Andrea Maia, tra i quali: Stefano Borgia, Alex Partexano, Alma Manera, Adriana Russo, Vincenzo Bocciarelli, Toni Fornari, Gaia Zucchi, Emanuele Vezzoli, Alexandra Filotei, Maga Serena Petrella, Giò di Sarno e tanti altri.

Uno spettacolo da non perdere che vi farà divertire e ballare!

