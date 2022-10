USA, viene picchiata e sepolta dall’ex marito ma si salva grazie allo smartwatch

09:45 – Picchiata, accoltellata e sepolta viva dall’ex marito, è riuscita a salvarsi grazie al suo smartwatch, con il quale ha potuto chiamare la polizia per essere soccorsa. È successo lo scorso 16 Ottobre a Lacey, città di 50mila abitanti a circa 100 km da Seattle, nello stato di Washington.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, gli ex coniugi avevano litigato per motivi economici riguardanti il divorzio. A seguito di una serie di minacce verbali, la donna rientrando in casa dalla chiesa quel giorno ha trovato l’uomo ad attenderla. Lui la picchiò, la drogò e le legò mani e piedi mettendole un nastro sulla bocca, con l’intento di seppellirla viva in un bosco. La donna ha avuto la prontezza di chiamare il numero d’emergenza 911. L’operatore che risposto ha compreso subito che la donna non fosse in grado di parlare ed ha percepito colpi e rumori sospetti, prima di un inquietante silenzio.

La polizia è riuscita ad individuare il ripetitore telefonico da cui proveniva la chiamata ed ha predisposto un controllo a casa della donna senza però trovarla. Gli agenti sono riusciti a mettere sotto torchio l’uomo arrestandolo, mentre la donna è riuscita a liberarsi dalla fossa ed ha raggiunto l’abitazione più vicina al bosco, per chiedere aiuto. (Fonte SkyTG24)