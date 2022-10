Cagliari. chiuso un centro massaggi a luci rosse. Denunciate due donne

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, la Polizia di Stato di Cagliari ha sequestrato un locale adibito a “Centro Massaggi” sito in una zona molto frequentata del centro di Cagliari e gestito da due donne di nazionalità cinese, di anni 56 e 33, tra cui la titolare, che sono state denunciate per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

A seguito di mirati controlli effettuati dagli investigatori della Sezione Criminalità diffusa, Straniera e Prostituzione della Squadra Mobile, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dello sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, è stato appurato che all’interno del centro, all’interno di alcune stanze adibite a vere e proprie alcove, delle giovani ragazze asiatiche esercitavano la prostituzione, associando ai massaggi le prestazioni sessuali.

La clientela era di varia estrazione sociale e proveniente anche dalle altre province sarde ed i contatti e le trattative avvenivano mediante utenze pubblicizzate in siti di incontri ed escort, dove vi erano anche le recensioni dei clienti. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati circa 2000 euro nascosti dento un cuscino, oltre a due telefoni cellulari usati per ricevere le chiamate dei clienti e fissare gli appuntamenti. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Cagliari/articolo/1070635cdf2c8d1b2759797058