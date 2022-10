Comune di Reggio Calabria, precisazioni in merito allo guasto elettrico e allo scavo in via Nazionale Archi

In merito al disservizio generato questa mattina in via Nazionale Archi l’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria comunica che dopo l’intervento di posa in opera del nuovo manto bituminoso, avvenuto nei giorni scorsi con i lavori eseguiti durante le ore notturne proprio per limitare al minimo i disagi ai residenti, quest’oggi si è verificato un grave guasto sulla linea Mt dell’energia elettrica che ha provocato l’interruzione della corrente per centinaia di abitazioni.

Proprio in conseguenza di tale guasto, evidentemente inatteso ed imprevedibile, è stato consentito all’impresa Enel di intervenire con urgenza con uno scavo sulla stessa strada, vista l’assoluta necessità di eseguite l’intervento di ripristino dell’erogazione della corrente elettrica. Sul posto in mattinata è intervenuto anche l’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese che, coadiuvato dai tecnici dell’Amministrazione, ha verificato personalmente l’entità del guasto ed il conseguente intervento.

La stessa impresa provvederà, una volta ultimato l’intervento, a ripristinare adeguatamente lo scavo livellandolo con il nuovo manto stradale appena posato.

Comunicato Stampa