(DIRE) Roma, 29 Ott. – “Sono 26.802 nuovi casi i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore e 76 i decessi. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 176.343 con un tasso di positività è al 15,1%. Sono in calo i ricoveri ordinari (-108) e le terapie intensive (-1)”. È quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute che da oggi in poi non sarà più quotidiano. (Com/Mco/ Dire) 18:12 29-10-22