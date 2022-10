Covid. Damiano: contagi in calo ma prematuro cantare vittoria

(DIRE) Roma, 30 Ott. – “Il Rapporto settimanale del Centro Studi di Lavoro&Welfare sulla pandemia sui dati della settimana dal 23 al 29 ottobre segnalano una diminuzione del 17,5% dei contagiati rispetto alla settimana precedente e una diminuzione del 4,6% dei decessi”.

Lo dichiara Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e presidente Lavoro&Welfare. “In valore assoluto si passa da 252.777 a 208.501 contagi settimanali, mentre per quanto riguarda i decessi da 586 a 559. Il calcolo giornaliero ammonta a 29.786 contagi e 80 decessi.

Occorre ricordare che questa diminuzione dura da due settimane per i contagi e da una sola per i decessi. Un segnale positivo, ma ancora insufficiente per cantare vittoria e per abbassare la guardia”, conclude. (Vid/ Dire) 16:13 30-10-22