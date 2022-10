Football Americano. Europeo, Italia-Gran Bretagna 28-23: Azzurri in semifinale

(DIRE) Roma, 30 Ott. – Italia e Gran Bretagna si sono affrontate oggi al Velodromo Vigorelli di Milano, a caccia del pass per la semifinale del Campionato Europeo 2023 di football americano. La Nazionale Italiana, Campione d’Europa in carica, si è presentata in campo con un roster fortemente ringiovanito e 27 nuovi innesti, ma con la ferma determinazione a difendere il titolo continentale.

La partita si è chiusa sul 28 a 23, regalando all’Italia la semifinale europea, che si giocherà il prossimo anno contro l’Austria. A fine incontro, le statistiche confermano un match equilibrato, con 354 yard offensive totali conquistate dai britannici, contro le 441 italiane e un possesso palla altrettanto equamente distribuito. (Com/ Mem/ Dire) 18:46 30-10-22