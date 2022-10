Governo. Gentile (FI): Mangialavori professionista e politico onesto

(DIRE) Roma, 30 Ott. – “Ha dell’incredibile quello che sta avvenendo. Vorrei che la valutazione sulle persone fosse prima di tutto politica e poi umana. Giuseppe Mangialavori che conosco da tantissimi anni, dato anche uno stretto legame familiare consolidato nel tempo, è un professionista e politico onesto, leale e di alta e specchiata moralità. Gli sono vicino per combattere una volta per tutte una violenta macchina del fango che in Calabria ha nel tempo mietuto diverse vittime e che ancora oggi purtroppo trova adagio nelle illazioni più becere.

Apprezzo molto e sostengo pienamente la vibrante protesta del nostro Presidente Roberto Occhiuto e di tutta la classe dirigente di Forza Italia che esige con forza il giusto riconoscimento politico per l’amico e professionista Giuseppe che ha portato Forza Italia a diventare la roccaforte azzurra del nostro paese e che merita senza se e senza ma un ruolo da protagonista nell’attuale compagine governativa”. Così Andrea Gentile, già deputato di Forza Italia. (Com/Vid/ Dire) 18:54 30-10-22