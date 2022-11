(DIRE) Roma, 31 Ott. – “In Puglia non cambierà nulla perché esiste una legge regionale che obbliga tutti i sanitari alla vaccinazione, non solo per il covid ma anche per l’influenza.

Nessuno è stato cacciato via, ma i non vaccinati, irresponsabili, non sono a contatto con i pazienti e non torneranno in contatto con loro”. Lo ha dichiarato Michele Emiliano, presidente Regione Puglia, intervenuto a Restart, in onda questa sera su Rai2. (Pol/ Dire) 19:48 31-10-22