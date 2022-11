Covid. Ministro Schillaci: Grazie a medici e infermieri per impegno in pandemia

(DIRE) Roma, 31 Ott. – Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, è intervenuto alla conferenza stampa convocata al termine del Consiglio dei Ministri nel corso della quale ha ribadito l’importanza della campagna vaccinale nel contrasto alla pandemia sottolineando l’impegno e la dedizione nella lotta al Covid19 dei medici e degli operatori sanitari pagando un tributo pesante anche in termini di vittime.

Il Ministro ha, poi, ringraziato gli ordini dei medici e degli infermieri sempre in prima linea in questi anni difficili nella gestione dell’emergenza e con i quali deve proseguire un proficuo rapporto di collaborazione per un servizio sanitario nazionale sempre più efficiente nell’interesse esclusivo dei pazienti. (Com/Red/Dire) 19:30 31-10-22