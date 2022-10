Inflazione. Presidenza UE Ceca: legge Stati Uniti inaccettabile

(DIRE) Bruxelles, 31 Ott. – “La forma in cui è stata presentata la legge sull’inflazione varata dagli Stati Uniti è inaccettabile per l’Unione europea, ci aspettiamo di avere lo stesso trattamento di Canada e Messico”. Così Jozef Sikela, ministro per l’Industria e il commercio della Repubblica Ceca, il Paese che detiene la presidenza del Consiglio dell’Ue, prima della riunione informale dei ministri omologhi europei a Praga.

“Un punto molto importante della discussione di oggi sarà il rapporto tra le imprese europee e quelle americane, il rapporto tra noi e gli Stati Uniti è di grande importanza economica e geostrategica” ha detto Sikela, aggiungendo: “Mi auguro che saremo in grado di portare avanti accordi per preparare la prossima economia”. (Pis/ Dire) 12:13 31-10-22