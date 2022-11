Instagram e il suo ennesimo down

Da una paio di ore Instagram non funziona, l’ennesimo tilt da parte del social più famoso al mondo. In questo momento l’azienda sta cercando di risolvere il problema e si scusa per il disagio, questo è quanto ha scritto su Twitter. Moltissimi account hanno riscontrato dei problemi, molti profili sono stati disabilitati e una gran parte di utenti hanno perso tanti “seguaci”. Mark Zuckerberg ha scritto che è un problema che riguarda tutto il mondo. I followers di instagram sono stanchi e stanno manifestando la propria rabbia con l’hashtag #instagramdown.

