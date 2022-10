USA, Biden “fiducioso” per esito midterm

10:20 – Più di 10mila persone hanno già votato in vista dell’8 novembre, mentre i Repubblicani e lo stesso Trump hanno invitato i propri elettorali ad andare direttamente ai seggi, rilanciando le accuse di frode in caso di sconfitta dei candidati conservatori. In Georgia ci sono due duelli importanti: quello per la carica di governatore con il repubblicano Brian Kempche, che deve respingere l’assalto della democratica Stacey Abram, e il senatore democratico Raphael Warnock, che prova a mantenere il seggio a cui punta il trumpiano Herschel Walker.

A circa una settimana dal voto, Joe Biden è sceso al 43%, mentre i candidati repubblicani continuano a dominare nei dibattiti. In questa fase del mandato, il presidente è meno popolare di quanto non lo fosse Donald Trump, e nell’ultima settimana, secondo un sondaggio Politico/ Morning Consult, ha subito un ulteriore calo di tre punti tra i democratici (dall’83% all’80%) e un calo di due punti nel consenso degli elettori indipendenti, dal 35 al 33% (Fonte SkyTg24)