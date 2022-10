Visco. Interessi debito risalgono, governo dia segnale ai mercati

(DIRE) Roma, 31 Ott. – “In seguito alla necessaria normalizzazione delle condizioni monetarie, il costo per il servizio del debito è destinato a salire. Ciò rende ancora più importante delineare un percorso realistico per proseguire la fase di graduale rientro dagli alti livelli del debito pubblico in rapporto al Pil avviata negli ultimi due anni”.

Lo dice il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, alla giornata del risparmio. “Sarebbe un segnale decisivo di credibilità per i mercati, che si tradurrebbe in premi per il rischio sovrano più bassi, contenendo l’onere da interessi e riducendo lo sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi di bilancio”. (Lum/ Dire) 11:36 31-10-22