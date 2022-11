Accordo sul nucleare tra Iran e Russia

Lo stato dell’Iran ha firmato un accordo sul petrolio e sul gas con la multinazionale russa Gazprom, un patto che vale 6,5 milioni di dollari, per un scambio di 10 milioni tonnellate di petrolio. Una notizia che arriva da Mehdi Safari, il vice ministro iraniano, il quale ha sottolineato, che nei prossimi due mesi i due paesi sottoscriveranno altri accordi per un valore di 40 miliardi di dollari sulla base di precedenti protocolli d’intesa.

Lo stesso Ministro ha detto che concluderanno accordi con la Russia per acquistare gas da quel Paese e poi esportare il loro gas nei Paesi vicini. Questo scambio creerà una “specie di solidarietà” politica tra i Paesi del Turkmenistan e dell’Azerbaigian, ha aggiunto Safari, specificando che le compagnie russe investiranno e installeranno gasdotti in Pakistan per trasferire il gas iraniano in quel Paese (Fonte: skytg24.it).

